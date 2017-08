- Hvis Slagelse Rideklub skal fortsætte sit virke i Slagelse Kommune, må vi opfordre til at fortsætte den nuværende tilskudsmodel, skriver formanden for Slagelse Rideklub, Jacob Sjørslev, i høringssvar. På billedet fejrer nogle af klubbens medlemmer flotte resultater ved et landsdækkende stævne for et par år siden. Privatfoto

Rideklubber står til at tabe tusindvis af kroner

Slagelse - 04. august 2017 kl. 07:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis forslaget om lokaletilskud med 2000 kroner per tilskudsberettiget medlem indføres, vil det betyde, at vi skal ud at skaffe 30.000 kroner, for at få klubben til at køre rundt. Og hvis man går ned på 1650 kroner per medlem, som der også er forslag om, bliver det selvfølgelig meget mere.

Lyder det fra Jakob Sjørslev, formand for Slagelse Rideklub. Han er mildt sagt ikke begejstret over udsigten til, at kultur-, fritids- og turismeudvalget i kommunen på sit møde mandag formentlig vil træffe beslutning om en ny lokaletilskudsordning for rideklubber i Slagelse Kommune.

Det nye forslag er en udløber af, at der er blevet klaget over Slagelse Kommunes håndtering af lokaletilskud til Slagelse Rideklub.

Det har ført til, at kommunen har bedt revisionsfirmaet BDO analysere, om udbetaling af lokaletilskud er foretaget i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, Slagelse Kommunes retningslinjer og på lige vilkår.

Konklusionen er, at udbetalingerne i 2015 hviler på et sagligt grundlag, og er i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens egne retningslinjer.

BDO vurderer heller ikke, at der er sket en forskelsbehandling mellem de fire rideklubber. Foruden Slagelse er det Vemmelev Rideklub, Hashøj Rideklub og Møllebakkens Rideklub.

På den baggrund mener Jakob Sjørslev ikke, at der er noget behov for at ændre på tilskudsreglerne. Også Vemmelev Rideklub og Møllebakkens Rideklub i Vemmelev, som også står til at tabe penge på en ny ordning er imod, mens Hashøj Rideklub er for,

Analysen fra BDO har været i høring hos de fire rideklubber og ejerne af ridecentrene, og høringssvarene viser, at der er utilfredshed hos Thysbjerg Ridecenter, Vemmelev Ridecenter og Hashøj Ridecenter, der alle ejes af privatpersoner, med den måde, som tingene foregår på mellem Slagelse Rideklub og Fonden for Slagelse Rideklub, der ejer Slagelse Ridecenter på Nykobbelvej.

- Vi har som privatpersoner ikke via en fundats mulighed for at lade vores overskud helt eller delvist glide skattefrit tilbage i klubben, skriver repræsentanter for de tre ridecentre i høringssvaret.