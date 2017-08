Se billedserie Niels Jensen har flere store mapper med papirer, som han blandt andet har fået via aktindsigt omkring Slagelse Ridecenter. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Ridecenterejer i kamp mod Slagelse Ridecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ridecenterejer i kamp mod Slagelse Ridecenter

Slagelse - 09. august 2017 kl. 07:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan ikke passe, at en forening skal drive forretning på den måde.

Det siger Niels Jensen, der sammen med sin kone Joan Egede Jensen driver Thysbjerg Ridecenter i Vemmelev.

Niels Jensen mener, at han er udsat for unfair konkurrence fra Slagelse Ridecenter på Skovsøvej, hvor bygningerne ejes af en fond, som lejer ud til Slagelse Rideklub. Der så lejer bokse ud til medlemmerne.

Han har i længere tid kæmpet med kommunen for at påvise, at det ikke var lige vilkår i forhold til hans center, og at Slagelse Kommune gennem årene har tildelt Slagelse Rideklub flere penge end man har været berettiget til.

- Det er også noget, jeg har brugt en del penge på. Jeg blev opmærksom på det, fordi vi på et tidspunkt mistede flere kunder til Slagelse Ridecenter, fordi de kunne udleje bokse væsentligt billigere end os, siger Niels Jensen.

Han har haft fat i adskillige politikere i sagen, og har også forsøgt at få borgmester Stén Knuth (V) på banen. Denne henviste dog til forvaltningen, men istedet for at holde møde med denne valgte Niels Jensen at søge aktindsigt, hvorefter han sendte en byge af spørgsmål afsted omkring forholdene vedrørende fonden og Slagelse Rideklub.

Der nævnes flere eksempler på, hvordan Slagelse-folkene har fået fordele. Blandt andet i form af kommunegaranti for et lån og det forhold, at fonden for Slagelse Rideklub jo i sin tid er stiftet med et indskud på 150.000 kroner fra den daværende »gamle« Slagelse Kommune for næsten 30 år siden.

De mange spørgsmål er blevet besvaret i en redegørelse fra centercheferne Mette Mandrup, kultur og fritid og Flemming Kortsen, teknik og miljø.

Her afvises det meste. Blandt andet at de 150.000 kroner fra kommunen skulle betyde noget i forhold til fri konkurrence overfor de øvrige ridecentre i kommunen.

Det erkendes dog, at det er rigtigt, at der frem til 2010 har været ydet lokaletilskud/driftstilskud efter andre retningslinjer end folkeoplysningsloven, men det er der i 2010 rettet op på.

Det førte til, at der blev lavet en såkaldt nedtrapningsplan for lokaletilskuddet.

Centerchef Mette Mandrup skriver dog i et svar til Niels Jensen, at det er hendes vurdering, at en lignende nedtrapningsaftale ikke vil blive indgået i dag, medmindre en sådan aftale bliver godkendt politisk.

- Administrationen har bedt fonden for Slagelse Rideklub om at udarbejde nye vedtægter for fonden samt ny lejekontrakt til Slagelse Rideklub, skriver Mette Mandrup her.

Hun skriver over, at administrationen vil undersøge, om huslejen er nedsat i forbindelse med at fonden har skiftet til et mindre kreditforeningslån. Samt at redegørelsen giver anledning til at administrationen skærper sin tilsynspligt.