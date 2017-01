Se billedserie Nej til 16-17-årige i nattelivet efter klokken to. Det mener politi såvel som restauratører.

Restauratører på linje med politi: Nej til 16-årige nattelivet

Slagelse - 04. januar 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet afviser blankt, at unge under 18 år skal have adgang til diskoteker og værtshuse efter klokken to om natten. Det baner vilkår fra Bevillingsnævnet ellers vejen for, og også politikere er helt med på at se på en lempelse.

Spørger du rundt i byen, møder du dog ingen restauratører, som ønsker de 16-17-årige indenfor så sent.

- Unge mennesker skal ikke rende rundt deroppe. Det hænger ikke sammen. De skal nok få tid til at nyde nattelivet en dag, lyder det fra Jacob Vedel Søndergaard, forretningsfører hos The Upper Hill på Fisketorvet.

Samme toner lyder fra diskoteker og livemusikstedet »G-strengen«, hvis indehaver, Michael Dall, slet ikke kan se fornuften i at lade de helt unge, som egentlig kan karakterises som børn, fare rundt så sent.

- Som restauratør i Slagelse mener jeg bestemt ikke, at unge under 18 år skal være i nattelivet efter klokken to. Der mener jeg faktisk, at de skal ligge og sove, siger Michael Dall, der påpeger, at det er alt for tidligt »at få tilegnet vores i forvejen noget lemfældige tilgang til alkohol,« som han siger.

Hos diskoteket Veto, som holder til i det hedengangne Karizmas lokaler på Gl. Torv, er der heller ikke opbakning.

- De helt unge burde jo sidde derhjemme så sent, siger en af bestyrerne af stedet, Jonas Paulsen.

Ifølge loven må der ikke skænkes alkohol til folk under 18 år. Rundt i bybilledet er man dog ikke i tvivl om, at de unge nok skal få den alkohol, de ønsker, når de træder over dørtærsklen på enten et diskotek eller værtshus. Uanset hvor gamle de så måtte være.

Blandt andet derfor ser politiet heller ikke fornuft i at have så unge mennesker i bylivet så sent om natten.

- De må ikke drikke eller få serveret alkohol, og man kan blive straffet, hvis man gør, så de har egentlig heller intet at gøre ude på diskotekerne på det tidspunkt, siger Ditte Obel Skriver, juridisk chefkonsulent ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

