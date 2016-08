Renovering vækker kritik: »Så grimt, at det gør ondt«

Byrådsmedlem Bodil Knudsen (S) havde ikke ligefrem iklædt sig de flatterende gloser, da der forleden var byrådsmøde. Her revsede hun efter at have besøgt Marievangsskolen det arbejde, som under tiden er ved at forny skolens ventilationssystem.

- Der er valgt nogle løsninger, som ikke er fuldt ideelle. Her mener jeg, at der er synlige rør og sådan noget. Det er et økonomisk spørgsmål. Andre løsninger ville ikke kunne have ladet sig gøre inden for de udstukne økonomiske rammer, vi havde, indrømmer Flemming Birger Larsen, leder af Center for Kommunale Ejendomme, som forstår, at der gener.