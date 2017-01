Det er her på hjørnet af Jordbærvej og Byskovvej, at den nye Rema 1000 placeres. Og butikskæden går måske også ind i boligbyggeri i området. Foto: Arne Svendsen

Rema 1000 og boliger ved Jordbærvej

Slagelse - 12. januar 2017 kl. 11:57 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes ikke for Rema 1000 kæden at få lov til at fjerne den gamle bunker ved Rønnebærvej og etablere en ny butik ved Byskov Allé for et par år siden. Men nu er man istedet på vej med en butik få hundrede meter derfra, nemlig på hjørnet af Jordbærvej og Byskovvej.

- Går det som vi håber med planprocessen og byggeriet, vil butikken kunne åbne i anden halvdel af 2018. Vi er positive overfor at kunne få muligheden for at bygge her, selv om vi jo da helst ville have bygget ved Rønnebærvej, siger Jan Poulsen, der er direktør for ejendomme og forretningsudvikling i Rema 1000.

Butikskæden har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for arealet til den nye butik, og denne anmodning blev imødekommet på det seneste møde i udvalget for erhverv, plan og miljø.

Der søges om at opføre en enkeltstående dagligvarebutik på cirka 1000 kvadratmeter, med cirka 88 parkeringspladser. Man skal kunne køre ind til arealet fra både Byskovvej og Jordbærvej.

Planen skal nu først laves og herefter igennem den sædvanlige proces med høring og politisk behandling.

Men butikken kommer næppe til at ligge alene på arealet, der jo er placeret mellem Byskovvej og Byskovvolden ud mod motorvejen.

Jan Poulsen oplyser nemlig, at Rema 1000 har købt et større areal på flere tusinde kvadratmeter, som kommunen har haft i offentligt udbud.

Disse kvadratmeter er udlagt til boligformål, og selv om Rema 1000 jo er mest kendt for at drive butikker, afviser Jan Poulsen ikke, at butikskæden rent faktisk kan komme til at stå for byggeri af boliger på stedet.

- Vi har jo da nogle steder lavet boliger, for eksempel ovenpå butikker. Men en anden mulighed er, at vi bare vil være med til at udvikle området, og så overlade byggeriet til andre, siger Jan Poulsen.