Rekordmange muligheder for at se kunst i pinsen

Pinsen sig nærmer, og dermed også årets Kunstdage i Pinsen, som igen i år giver rekordmange muligheder for at se kunst rundt omkring i hele Slagelse Kommune.

I by og på land, fordelt ud over hele Slagelse Kommune, åbner 31 kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier deres døre på vid gab, så alle der kommer forbi, kan drages mod deres keramik, malerier, skulpturer, collager, pileflet, træarbejder, tekstiler og fotografier. Alle steder er der i de tre pinsedage åbent fra klokken 11 til 17, og alle steder står kunstnerne forventningsfulde klar til at modtage gæster og glæder sig til at vise deres værker frem - og også til at fortælle om deres arbejde.