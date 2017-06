Rekordmange Selandia-studenter

- Den komplekse verdens udfordringer kan vi kun klare gennem samarbejde, åbenhed og bro til hinanden. Det er naivt, grænsende til dumhed, at tro, at vi uden gensidige, forpligtende samarbejder kan fortsætte den velfærdsmæssige udvikling i en stabil verden. Vi er blevet dygtige, og vi er blevet lykkeligere her i vores del af verden - i Europa. Det er, fordi vi er holdt op med at slås. Vi har åbnet os mod hinanden i netop et forpligtende fællesskab og ikke bare en løs forbindelse. Derfor er det også klogt, visionært og nødvendigt, at vores skole nu indgår i et forpligtende samarbejde med andre skoler i en stor fusion, sagde Niels-Ertik Hybholt.