Rejsegilde i 1949 og i 2017

Talere på stribe roste håndværkerne for et flot arbejde. Borgmester Stén Knuth (V) fastslog, at det var uhyre vigtigt med attraktive boliger. Han mindede om, at Korsør også gøres mere attraktiv med Solens Plads for otte mio. kr. og forvandlingen af Halsskov Færgehavn til vandsportscenter for 11.5 mio. kr. Her havde borgmesteren hørt, at han skulle være den første, der sprang ud fra det nye udspringstårn med cirka 12 meter ned til vandoverfladen.