Regnskab for ret gammel sag

Helt tilbage i 2006 undersøgte den daværende Korsør Kommune, om det var muligt at sælge et areal i Fiskergade 11, der rummer to bunkers fra krigens tid. Så der blev brugt penge på ejendomsmægler og jordprøver. Men et salg var ikke muligt. Efterfølgende blev det undersøgt, hvad det ville koste at fjerne de to betonminder fra krigens tid. Det viste sig at være alt for dyrt, ligesom det ville være risikabelt for naboejendommene i den lille gade. Sagen blev derfor lukket i 2014, men alligevel dukker den nu op på politikernes dagsorden til økonomiudvalgsmødet mandag den 19. juni 2017. For anlægsregnskabet er aldrig blevet endelig godkendt.