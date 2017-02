Se billedserie Alle de grave, der gør brug af tilbuddet om vinterdekoration, har indtil og med denne vinter været dekoreret individuelt af graverne, der har udformet udsmykningen siddende på deres knæ ved graven. Det bliver der nu ændret på. Foto: Mette Kjær Nielsen

Regler om arbejdsstillinger ændrer grandækningen

Slagelse - 25. februar 2017

Denne vinteres gran-dekorationer på Skælskør og Eggeslevmagle Kirkegårde er begyndt at drysse og bliver derfor pillet ned allerede i næste uge. Men inden da kan kirkegårdsleder Morten Rune Hetoft-Jacobsen melde ud, at næste års dekorationer kommer til at se markant anderledes ud.

- Arbejdsmiljølovgivningen siger lige nu, at vi må ligge på knæ i tre timer om dagen, og inden længere bliver det måske endda helt ned til fire gange en halv time, siger Morten Rune Hetoft-Jacobsen.

Det er ikke nye regler, fortæller han, men han fortæller også, at Arbejdstilsynet nu er begyndt at bede kirkegårdene håndhæve reglen.

- Vi bruger lige nu fire-fem uger hvert år på at lave grandækningen. Det er simpelthen for hårdt. Vi bliver mørbankede af det, derfor går vi nu over til et andet system, siger han.

På de to kirkegårde betyder det konkret, at vinterudsmykningen fra næste sæson vil blive lavet stående og indendørs.

- Det bliver gran på en helt ny måde. Det vil primært være større dekorationer i opsats og derudover vil vi lave en række border, som vi kan lave inde og så overføre til gravstederne, siger kirkegårdslederen.

Indtil nu har man på kirkegårdene ikke brugt ståltråd til opbinding, og det bliver heller ikke tilfældet med de nye opsatser, da det vil give for meget sorteringsarbejde, når grannet skal smides ud i foråret, forklarer Morten Rune Hetoft-Jacobsen.

- Vi vil fortsat lave grandækningen individuelt til hver grav, og vi vil bestræbe os på at fortsætte med at dække 60 procent af gravstederne, siger kirkegårdslederen. Han siger også, at priserne forventes at forblive de samme, da arbejdstiden omkring grandækningen ligeledes forventes at forblive den samme.

- Vi har fået meget inspiration fra Roskilde Kirkegård, men det første år er et prøveår, hvor vi skal gøre os mange erfaringer. Det bliver et noget anderledes udtryk, men vi lover, det bliver pænt, siger Morten Rune Hetoft-Jacobsen, som også forklarer, at grandekorationerne i dag ikke har nogen praktisk, isolerende funktion, men udelukkende bliver brugt som pynt.