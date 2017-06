Regionsformand har tiltro til Slagelse Sygehus trods hård kritik

Fredag har han modtaget en redegørelse over forløbet på Slagelse Sygehus, som af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået påbud om at modtage og behandle akutte patienter med fire forskellige neurologiske diagnoser.

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), har tiltro til, at neurologiske patienter kan være trygge på Slagelse Sygehus.

- Jeg har ikke grund til at tro andet efter de oplysninger, jeg har fået forelagt i dag. Jeg mener, at vores patienter kan være trygge ved at komme på Slagelse Sygehus, siger han.

Påbuddet betyder, at sygehuset ikke må behandle akutte epilepsipatienter, patienter med en blodprop eller blødning i hjernen og lammelser på grund af betændelse i nervesystemet.

Sagen har været i gang i mere end et år. Styrelsen for Patientsikkerhed modtog i maj 2016 en indberetning fra nogle yngre læger på sygehuset, som var bekymrede.

Styrelsen tog på kontrolbesøg på sygehuset i sommeren sidste år, hvor indberetningen ifølge styrelsen blev bekræftet.

Problemet er ifølge styrelsen, at patienter ikke bliver mødt med tilstrækkelige lægefaglige kompetencer. Patienter bliver heller ikke tilset i tide.

Jens Stenbæk bad om redegørelsen torsdag, og den viser ifølge ham, at sygehuset allerede inden påbuddet har gjort meget for at styrke patientsikkerheden.

- Men vi kan konstatere, at styrelsen mener, at der mangler et lille stykke, siger han.

Jens Stenbæk mener ikke, at han er den rette til at vurdere, om styrelsen har taget et for drastisk skridt med påbuddet.

- Vi skal følge de påbud, vi får, og jeg er rigtig glad for, at sygehuset med det samme meldte ud, at de selvfølgelig ville følge det.