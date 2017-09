Ole Grabas er rykket ud af præsteboligen på Østerbro og nogle få husnumre længere hen ad gaden til et hus. Pensionisttilværelsen skal blandt andet bruges til at holde foredrag om Kaj Munk. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Reddet fra druknedød: Derefter blev han præst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reddet fra druknedød: Derefter blev han præst

Slagelse - 02. september 2017 kl. 10:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 36 år som præst ved Sct. Mikkels Kirke siger Ole Grabas, 69 år, farvel til menigheden søndag. Han føler selv, at han har gjort en forskel, hvilket han blandt andet tilskriver det, han lærte de år, han arbejdede på Mændenes Hjem i sin studietid.

Vejen frem mod den lange tjenestetid samme sted, som næppe mange gør ham efter, i hvert fald ikke lokalt, var dog ikke ligefrem snorlige for den indfødte slagelseaner, der søndag har afskedsgudstjeneste i kirken med efterfølgende reception i Pakhuset.

Faktisk havde Ole Grabas på et tidspunkt omkring 1972 opgivet teologistudierne, som han havde det noget svært med. Men så var han ude for noget, der gjorde, at han følte sig kaldet til at færdiggøre studierne og blive præst.

- Jeg var ude at svømme i Nyrupbugten ved Nykøbing Sjælland, hvor der var en del strøm. Et kort øjeblik mistede jeg kontakten med bunden, og pludselig befandt jeg mig 200 meter fra kysten, uden at være i stand til at komme ind ved egen hjælp, da jeg aldrig rigtig har lært at svømme, husker Ole Grabas.

I denne nødens stund var det bedste han kunne finde på at bede Fadervor.

Om det var årsagen til, at han reddede livet, kan vel være svært at afgøre. Men et faktum var det i hvert fald, at en frelsende båd pludselig dukkede op, så han blev reddet i land.

- Den begivenhed gjorde, at jeg genoptog mine teologi-studier, som jeg ellers var ved at opgive, fordi jeg havde fået en stilling som souschef i et udslusningsprojekt under Mændenes Hjem, hvor nogle af brugerne skulle udsluses til at bo i almindelige boliger, fortæller Ole Grabas.

Læs hele portrættet i Sjællandske lørdag