Rapport: Kommunens administration for dyr

Ifølge rapporten bruges der alt for mange kroner på administration i Slagelse Kommune, men en redegørelse skal vise, om det kan skyldes, at de administrative udgifter opgøres på en anden måde end i andre kommuner.

Slagelse - 28. januar 2017 kl. 08:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan det være, at administrationsudgifterne i Slagelse Kommune tilsyneladende er steget siden 2010, mens de er faldet på landsplan i denne periode?

Det spørgsmål vil byrådsmedlemmerne, Johnny Gregersen og Thomas Clausen fra Enhedslisten gerne have svar på, når byrådet holder møde mandag.

De to henviser til en rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om Kommunernes administrative ressourceforbrug. Rapporten udkom i november 2016.

Den viser, at udviklingen vedrørende administrative udgifter pr. indbygger i Slagelse Kommune er atypisk i forhold til det forventede.

Det fremgår nemlig, at Slagelse bevæger sig fra at ligge under landsgennemsnittet til at ligge 1.000 kr. over gennemsnittet i den 6-årige periode.

Det administrative ressourceforbrug i Slagelse var i 2010 9001 kroner, mens de i hele landet var 9221 kroner.

I 2015 var udgifterne i Slagelse steget til 9.883, mens landstallet var faldet til 8.815 kroner.

På baggrund af en ny rapporteringsform har instituttet også udarbejdet en tabel, der viser hvilket beløb, der kan forventes at skulle bruges på administration af den enkelte kommune og hvad der rent faktisk er blevet brugt.

Her er Slagelses beregnede udgiftsbehov pr. indbygger på 8745 kroner, men de faktiske administrative udgifter er langt højere, nemlig 9.883 kroner.

- Tallene viser, at forbruget pr. indbygger i Slagelse er betydeligt større end hvad man kunne forvente. Det fremgår af rapporten, at store kommuner har haft den største fordel ved stordrift i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Denne fordel er ikke slået igennem for Slagelses vedkommende. På baggrund af disse oplysninger ønsker Enhedslisten en redegørelse, skriver de to medlemmer af Enhedslisten.

Borgmester Stén Knuth (V) siger, at han på byrådsmødet vil foreslå, at sagen henvises til økonomiudvalget, der i mandags har bedt om den samme redegørelse. Sagen forventes forelagt økonomiudvalg i februar og herefter rundsendt til byrådet. Borgmesteren tilføjer, at redegørelsen vil søge at give svar på, om de administrative udgifter i Slagelse opgøres på en anden måde end i andre kommuner.