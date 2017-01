Se billedserie Radio SLR?s fødselsdag bliver fejret fra morgen til aften torsdag den 5. januar på Dania i Næstved - og derudover i æteren gennem hele året.

Radio SLR jubilerer efter 30 år

Torsdag den 5. januar har Radio SLR været i luften i 30 år. Fødselsdagen fejres hele året.

Efterhånden er det kun en god håndfuld lokalradioer i Danmark, som efter 30 år stadig holder dampen oppe. Og såvidt vides er der kun én enkelt radio tilbage, som stadig har sin egen »skaber« ved roret - nemlig Steffen Stenbæk fra Radio SLR (Slagelse Lokal Radio).

Fra starten i 1987 havde radioen tre fastansatte, to kontorpiger samt en stor, broget flok af radio-entusiaster, der alle gerne ville være en del af det nye mediebillede. »Græsrødder«, som kom fra hele oplandet i alle afskygninger, aldre og med vidt forskellig baggrund. Fælles for alle var, at de var pionerer i et uprøvet lokalradio-landskab, hvor der i 1987 endnu ikke var etableret ret mange radioer i landet.

I slutningen af 80'erne ekspanderede SLR med tv-stationen VTV. Undervejs skiftede ejerforholdene også, hvor blandt andet den lokale pengematador Bent Nielsen kortvarigt var inde i billedet. Siden købte Sjællandske - dengang Sjællands Tidende - radioen. SLR flyttede i 2003 til Næstved, hvorfra stationen drives i dag.

30 år efter er SLR »still going strong«, omend meget er ændret. Nye værter og musikprofiler er kommet og gået, og stationen har tilpasset sig en verden, som ikke mindst på det tekniske område har taget et kvantespring.

Steffen Stenbæk er den eneste fra starten i 1987, som stadig er tilknyttet radioen i dag:

- Jeg fatter ganske enkelt ikke, hvor alle de år er blevet af, sagde han ved sin 60-års fødselsdag for to et halvt år siden.

Og nu er der så yderligere lagt to et halvt år til, da Sjællandske ringer radiochefen op og spørger, hvordan han selv vil beskrive de ændringer, der er sket over 30 år.

- Det er primært på det tekniske område. Vores indstilling er i dag præcis den samme, som dengang i 1987 - vi laver radio for lytterne og ikke os selv, fastslår han.

- Hvordan har den tekniske udvikling påvirket jer?

- Det er nærmest uvirkeligt, når man tænker tilbage på den analoge verden, hvor et par ledninger blev sat sammen med tape, og så fungerede det. I dag er alt digitalt - alt det udstyr og alle de plader, vi dengang havde på cirka 300 kvadratmeter - 30.000 singleplader og 12.000 lp'er - alt det og mere til kan i dag ligge på en bærbar computer eller en iPad. Det er altså ret vildt, konstaterer Stenbæk, som forestiller sig, at radiofremtiden byder på større integration med internettet.

- Bliver du ved i 10 år endnu?

- Jeg har ingen aktuelle planer om at stoppe, og så længe, jeg stadig synes, det er sjovt og føler, jeg kan »ramme tonen«. Hvis jeg kan »dø med mikronen på«, er det vel ikke den værste måde at tage herfra på, smiler den erfarne radiomand.