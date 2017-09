Mormor var ikke så let at snyde forleden, da tricktyv forsøgte at franarre ældre kvinde penge.

Råd fra politi: Vær opmærksom på tyvagtige børnebørn

Fredag eftermiddag klokken 15 var en 85-årig kvinde fra Skælskør ude for et forsøg på tricktyveri.

Hun blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være hendes barnebarn, og han forklarede hende, at han gerne ville låne nogle penge af hende og sende en kammerat forbi for at hente dem.