Publikumsrekord for en dag på Sørby Marked

Slagelse - 06. juni 2017

- Jeg har ikke oplevet noget lignende. Lørdag blev simpelthen den bedst besøgte dag i Sørby Markedets historie.

Det konstaterer René Sørensen, formand for Sørby Marked, efter pinsens store marked, som vil gå over i historien som et af de mest velbesøgte.

Samlet set kan formanden ikke sige, om man når over de 60.000 besøgende på de fire markedsdage, men han tør godt sige, at man lørdag satte rekord for en enkelt dag, da man nåede over de 30.000.

- Så det tyder godt, også med hensyn til overskud. Lørdag er traditionelt vores bedste dag, og i år var det bare så perfekt markedsvejr, at rigtig mange valgte os frem for haven eller stranden, siger en tilfreds formand.

Som omtalt i lørdagsavisen var der ellers ved at være krise onsdag, da den forening, som skulle have stået for parkeringen, meldte fra.

Det lykkedes dog som nævnt at skaffe folk fra lokalområdet, hvilket formanden er meget taknemlig for.

Parkeringsforholdene blev ikke mindst sat på prøve lørdag under den enorme tilstrømning.

Her blev forholdene yderligere kompliceret af et færdselsuheld i krydset Slagelse Landevej/Sørby Hovedgade/Vollerupvej.

- Uheldet skabte en del kø, og mange troede, at det skyldtes markedet, så jeg fik mange opkald, fortæller René Sørensen.

Markedet gav i øvrigt ikke efter Sjællandskes foreløbige oplysninger anledning til nogle politisager.

Formanden kan også konstatere, at tilstrømningen medførte, at man på et tidspunkt lørdag var ved at løbe tør for fustager til de små ølvogne.

Heldigvis kunne man hente nogle på et marked i Holbæk.

Der måtte også hentes nye forsyninger af blandt andet pomfritter, som man løb tør for.