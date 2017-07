Psykolog: Politiet bør opfordre pårørende til at få krisehjælp

Politiet bør opfordre pårørende til at søge krisehjælp, hvis man som familie kommer ud for en traumatisk oplevelse.

Udtalelsen kommer, efter at familien til Emilie Meng på årsdagen for hendes forsvinden rettede kritik af den måde, sagen var blevet håndteret på.

- Politiet bør opfordre folk til at søge krisehjælp, da det er dem, der har kontakt til de pårørende. Når en person bliver meldt savnet eller forsvundet, er det oplagt, at det er politiet, der kan vurdere sagens alvor.

- På det tidspunkt, hvor de tænker, at det er alvorligt, bør de opfordre de pårørende til at opsøge egen læge, som kan vurdere, om der er behov for krisehjælp, siger Høgsted.

Et år efter at den dengang 17-årige Emilie Meng forsvandt i Korsør efter en bytur med nogle veninder, kritiserede familien den behandling, de havde fået af politiet.

Til et arrangement for uopklarede sager, som blev holdt på Rådhuspladsen i København, læste pigens farmor højt af en tale, som Mengs mor havde skrevet.

Hun kritiserede blandt andet, at familien ikke er blevet tilbudt nogen form for krisehjælp i forbindelse med datterens forsvinden.

- Hvis det ikke havde været for vores respektive arbejdspladser, så havde vi absolut ingen hjælp fået tilbudt, lød det.

Emilie Mengs lig blev fundet juleaftensdag et halvt år efter, hun forsvandt, i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Der er forskel på den hjælp, som pårørende skal have, når en person er forsvundet, og en person er dræbt, fortæller Rikke Høgsted.

- Når en person er forsvundet handler det ofte om at skabe en balance mellem at håbe på det bedste og forvente det værste. Når en person er dræbt, skal man have hjælp til at forstå det, der er sket, siger hun.

Selv om hun ikke er bekendt med detaljerne i situationen, undrer det hende, hvis Emilie Mengs familie ikke er blevet tilbudt hjælp.

- Hvis der undervejs i forløbet ikke er nogen, der har opfordret familien til at opsøge krisehjælp, synes jeg, det er kritisk, fordi det er en vanskelig situation, de har stået i, siger hun.