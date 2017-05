Se billedserie Som en del af »Demokratiets Dag« overværede en paneldebat blandt ungdomspolitikere fra fire partier og en fagforening. Undervejs blev de inddraget i meningsmålinger.

Send til din ven. X Artiklen: Produktionshøjskolen brugte en dag i demokratiets tegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Produktionshøjskolen brugte en dag i demokratiets tegn

Slagelse - 20. maj 2017 kl. 09:38 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal de danske virksomheder tvinges til at tage flere lærlinge? Skal elevlønnen - og skoleydelsen - hæves eller sænkes? Skal pensionsalderen op eller ned? Det var blot tre af de mange spørgsmål, som 120 elever på Korsør Produktionshøjskole fredag blev stillet. Det gjorde de til »Demokratiets Dag« - et fem timer langt særarrangement med fokus på at gøre eleverne mere engagerede og aktive i demokratiet.

- Vi synes, det er væsentligt, at vores unge mennesker også er aktive og engagerede medborgere i det danske demokrati. Samfundsfagsundervisning er måske ikke noget, man typisk forbinder med produktions- og erhvervsskoler, og derfor er det her et vigtigt initiativ, siger Katrine Larsen, afdelingsleder på Korsør Produktionshøjskole.

- Vores elevflok er meget blandet, men det er måske fælles for mange af dem, at de føler, at skolesystemet ikke rigtig har kunnet rumme dem. Men hvis man vil have indflydelse, må man have viden, siger Katrine Larsen.

»Demokratiets Dag« er blevet til som et landsdækkende projekt hos Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med LO Ungdom og ungdomspartierne i Danmark. Ideen er at bringe politik helt ind i klasselokalet for på den måde at mindske afstanden mellem politikerne på Christiansborg og de unge på erhvervsskolerne.

Formålet med dagen er at øge de unges politiske selvtillid og i sidste ende hæve stemmeprocenten blandt unge på landets erhvervsuddannelser - og altså også på produktionsskolerne - fordi man kan se, at de stemmer mindre, især ved sidste kommunalvalg - end deres jævnaldrende på gymnasiale grunduddannelser.

- Valgdeltagelse er en norm, som grundlægges i ungdommen, og meget tyder på, at hvis unge stemmer ved det første valg, de er stemmeberettiget til, så fortsætter de med at vælge stemmeboksen frem for sofaen på fremtidige valgdage, siger Kasper Sand Kjær, formand i DUF.

Det er en vigtig af Demokratiets Dag, at eleverne deltager så aktivt som muligt. Derfor stod det meste af formiddagen på to workshops fyldt med politiske emner og overvejelser, ligesom eleverne også skulle deltage aktivt i den afsluttende paneldebat, hvor en række unddomspolitikere skulle diskutere de tre sager, eleverne forinden var nået frem til, var de vigtigste for dem: Elevpladser, uddannelsesvejledning og pensionsalder.

- Vi har diskuteret en række dilemmaer og så har vi skulle prioritere femten politiske sager. Det har faktisk været både sjovt og spændende, siger Rikke Zwick, der går på skolens KUU-linje.

- Jeg tror, vi er blevet lidt klogere, lyder det fra klassekammerat Anette Nielsen.