Problemer kan ændre sygehusplan

Slagelse - 01. juli 2017 kl. 07:11 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De problemer med kvaliteten af behandlingen af neurologiske patienter på Slagelse Sygehus, som har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at give et påbud om, at patienterne i stedet skal til Roskilde Sygehus, kan føre til, at der skal ændres i Region Sjællands sygehusplan.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) håber det ikke, men han kan heller ikke udelukke, at det bliver nødvendigt.

Kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, undrer sig i Sjællandske over, at Region Sjælland ikke har valgt at samle neurologien i Roskilde.

- Dér har de jo en velfungerende neurologisk afdeling, konstaterer hun.

- Det er jo, fordi vi har en sygehusplan, hvor vi også ville have nærhed for vores borgere, svarer Jens Stenbæk, og fortsætter:

- Det skal selvfølgelig ikke være for enhver pris. Kvaliteten og sikkerheden for patienterne skal også være i orden, men det er stadig vores ambition at tiltrække et tilstrækkeligt antal specialister. Hvis det ikke lykkes, er der kun centraliseringen tilbage.

Kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, siger også, at sygehusledelsen i Slagelse har forsøgt at rette op på forholdene.

- De er i en kvalitets- og udviklingsproces, men de er ikke nået helt i mål, siger hun om baggrunden for påbuddet.

