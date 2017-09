Se billedserie Slagelse Privatskole vil oprette daginstitution. Ansøgningen, som af forvaltningen benævnes »helt almindelig«, får nu politikere til at fare i blækhuset. Beslutningen kan blive politisk, lyder det.

Send til din ven. X Artiklen: Privatskole ønsker børnehave: Politikere vil bremse planerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskole ønsker børnehave: Politikere vil bremse planerne

Slagelse - 12. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt almindelig ansøgning, der egentlig ligner så mange andre, om oprettelse af en børnehave kan ende i byrådssalen i Slagelse.

Slagelse Privatskole, som primært har elever med udenlandsk klingende navne i elevkartoteket, har ansøgt om at oprette børnehave. Men allerede nu er byrådspolitikere faret i blækhuset.

Socialdemokratiets Niels Christian Nielsen og Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti lægger i et debatindlæg i Sjællandske tirsdag ikke skjul på, at det er en helt forkert vej at gå at give en skole med primært muslimske elever lov at åbne institution.

- Vi mener, at børnene i Slagelse Kommune bedst integreres i det danske samfund igennem danske daginstitutioner, hvor danske værdier og kulturelle normer er en naturlig del af hverdagen for børnene, lyder det blandt andet i indlægget, som i praksis kan ses som et vink med en vognstang til kommunens forvaltning, der ventes at træffe beslutning i sagen.

Kompetencen ligger som udgangspunkt i netop forvaltningen, og herfra lyder det til Sjællandske, at der intet er i ansøgningen, som tegner billedet af, at børnehaven kun bliver for muslimske børn. Rettere er målgruppen børn, uanset religion, i tre til seks-årsalderen.

Niels Christian Nielsen og Ann Sibbern bedyrer i den forbindelse, at de respekterer lovgivningen, men at de samtidig vil gå »lige til kanten for, at ansøgningen ikke bliver godkendt.«

Førstnævnte påpeger nu, at sagen kan blive løftet politisk.

- Det kan blive et politisk spørgsmål, pointerer han.

Hos Slagelse Privatskole ærgrer skoleleder Yurdagul Kizilkaya sig over de politiske udfald.

- Der står ingen steder i vores vedtægter, at det skal være en muslimsk børnehave. Det er slet ikke det, vi arbejder hen imod. Vi arbejder med mennesker, og vi knokler virkelig med det. Vi har intet at skjule, siger hun.