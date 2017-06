Mads Foli Hansen og Vicky Kok er forældre til Theo Foli Hansen, som ligger indlagt på Rigshospitalet, fordi han ikke selv kan trække vejret. Den tre måneder lange indlæggelse presser familien hårdt. Nu er en privat socialrådgiver gået ind i sagen på familiens vegne. Foto: Mette Kjær Nielsen

Privat socialrådgiver går ind i Theo-sag

Slagelse - 06. juni 2017

Lørdag bragte Sjællandske historien om den 4-måneder-gamle Theo Foli Kok, som har været indlagt med svære vejrtrækningsproblemer i tre ud af sit fire-måneder-lange liv. Igennem den lange indlæggelse har begge hans forældre måtte være ved hans side, og Theos far Mads Foli Hansen har indtil videre »opsparet« 500 timer, han skal arbejde ekstra, når sønnen engang bliver udskrevet. Derfor har familien søgt om økonomisk støtte fra Slagelse Kommune, hvilket de har fået afslag på.

Sjællandske bragte samtidig også historien om, at Socialministeriet ikke mente, at der var noget i serviceloven, som hindrede Slagelse Kommune i at give støtte til den både psykisk og økonomisk trængte lille familie. Serviceloven siger hverken, at sygdommen skal være kronisk eller skal have varet mere end et år - sådan som Slagelse Kommune ellers har brugt som argumenter for afslaget på støtte.

I løbet af pinsen er også en privat praktiserende socialrådgiver gået ind i sagen om den lille dreng på Rigshospitalets semi-intensive børneafdeling:

Ricky Magnussen fra firmaet privatrådgiver.com har selv kontaktet familien, efter at han har set historien i medierne.

På vegne af familien Foli Kok har han derfor sendt en officiel klage over Slagelse Kommunes behandling af sagen. Heri skriver han blandt andet:

»I lovgivningen omkring § 42 (og vejledningen her til) er det klart beskrevet at der IKKE er et diagnose krav, og at der IKKE er er krav om at lidelsen skal være kronisk.

Det er derfor påfaldende at Slagelse Kommune har en afdelingsleder som kan driste sig til at beskrive det modsatte i brev til familien, især i betragtning af at der ALDRIG har været sådan et krav i denne paragraf, hvorfor der må være tale om en klart ulovlig praksis som er anvendt overfor ALLE familier i lignende situationer i Slagelse Kommune,« skriver Ricky Magnussen på vegne af familien.

Klagen fortsætter blandt andet:

»Det er også beklageligt, og påklageligt, at man har orienteret familien om at merudgifter heller ikke vil blive dækket af Slagelse Kommune, også her på trods af en klar lovgivning. Vi har derfor påtaget os at instruere familien i at udarbejde en liste med SANDSYNLIGGJORTE merudgifter i forbindelse med Theos langvarige indlæggelse.«

Centerchef for Børn og familie i Slagelse Kommune, Berit Vilsbøll har kvitteret for modtagelsen af klagen og lovet at vende tilbage til familien inden for de nærmeste dage.