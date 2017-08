Se billedserie Det koster godt 200.000 kroner inklusive moms at få renoveret den forfaldne stadionport på Parkvej i Slagelse.

Pris for renovering runder 200.000 kroner

Slagelse - 21. august 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ikoniske stadionport på Parkvej i Slagelse har længe råbt på en overhaling. Det får den nu.

Det tidligere så forfaldne stykke kulturarv, som flere forbipasserende ikke har vægret sig ved at benævne »skændsel« i flere år, bliver for tiden renset, pudset, filtset, overfladebehandlet og meget mere. Og snart vil den stå, som særligt byrådspolitikere og Slagelse-indbyggere ønsker.

- Vi ser det mange steder, at kulturarven ikke bliver holdt ved lige. Så det er godt, at det sker på Parkvej. Den betyder noget for mange mennesker, så den skal ikke stå og forfalde, siger Troels Christensen (LA), formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget.

Prisen for det æstetiske løft er 189.035 kroner plus moms. Det giver en samlet pris på over 200.000 kroner, når momsen indregnes.

Det er dog et prisskilt, som ligger væsentligt over de 150.000 kroner, som kommunen selv lavede et overslag på og bragte videre til et kulturudvalgsmøde i februar.

Her blev det pure afvist med begrundelsen, at 150.000 kroner var for meget, og at det burde kunne blive gjort billigere.

- Den er ikke pæn, så den skal lige have en omgang, men vi synes alle, at det er lige i overkanten at smide 150.000 kroner efter en renovering, sagde Troels Christensen (LA) dengang, hvorefter udvalget besluttede at sende renoveringen i udbud, så en privat kunne byde ind.

Ifølge udvalgsformanden er der intet at gøre ved prisen nu. Det vigtigste er ifølge ham, at kulturarven bliver pudset op.

- Så må vi bide prisen i os. Det er nu engang sådan, det er. Det koster at renovere, siger han.