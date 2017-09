Presset jobcenter viser vejen: 563 færre ledige på et år

Et fald til 10.499 i maj fra sidste års 11.062 er ifølge politikere et tegn på, at man på jobcentret tager ansvar. Det gør virksomheder dog også, lyder det fra udvalgsformand Helle Jacobsen (V).

- Vi oplever virksomheder, som meget gerne vil hjælpe med at få flere i arbejde, eksempelvis via småjobs, som vi lancerede i slutningen af 2016 i en stor kampagne, som kulminerede med et velbesøgt møde i Badeanstalten. Da mødet sluttede, havde vi flere end 50 tilbud om småjobs med hjem til borgere langt fra arbejdsmarkedet, fortæller hun.

- Men det her viser jo, at medarbejderne har gjort et formidabelt stykke arbejde inden for rammen. Ja, faktisk har man et mindreforbrug på seks millioner kroner, siger Stén Knuth, der nævner, at jobcentret ofte står for skud.