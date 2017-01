H. P. Hansens Plads er et af de tre steder, det kan være svært at finde en parkeringsplads. Foto: Per Vagnsø

Pres på p-pladser i midtbyen

- De sender folk ud på udvalgte tidspunkter af døgnet for at tælle antallet af pladser, og hvor mange af pladserne der er benyttede. Samtidig foretager de en vurdering af, hvor mange parkeringer, der er langtidsparkeringer for at få et overblik over, hvor mange der overskrider tidsbegrænsningen, fortæller afdelingsleder for Natur, Vej og Trafik i kommunen, Christian Schou Rasmussen.