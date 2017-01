Artiklen: Præstens rørende tale til Emilie: -Hun var et lys for mange

- 17 lys for hvert af hendes lysende år. For ligeså meningsløs hendes bratte og voldsomme død var, ligeså betydningsfuldt var hendes liv. Hun var et lys for mange.

17-årige Emilie blev torsdag klokken 11.00 bisat fra Sankt Povls Kirke i Korsør. Her var familie og venner samlet for at tage det sidste farvel med 17-årige Emilie Meng.

- Hvordan kan vi leve, når hun er død? Hvor skal vi gøre af os selv, når den hverdag og glæde, vi delte med hende, er blevet knust? Når det vi tog for givet, det vi frydede os over uden at tænke så meget over det, blev taget fra os? Hvor skal vi gå hen, når livet har mistet sin logik og sammenhængskraft?, spørger præsten i talen med henvisning til det tab, som drabet på teenageren efterlader, sagde Anna Helleberg Kluge i talen ifølge Ekstra Bladet.

Emilie Meng forsvandt sporløst den 10. juli sidste år fra Korsør Station, efter hun havde været i byen med nogle veninder. Ved stationen valgte hun at gå alene hjem, og siden har ingen set hende i live.