Præstens reaktion på Emilies forsvinden

Slagelse - 04. september 2016 kl. 07:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske har bedt sognepræst ved Skt. Povls Kirke i Korsør Anna Helleberg Kluge om en reaktion på Emilie Mengs forsvinden med fokus på, hvordan man kan forholde sig til en så stor sorg og uvished. Præsten kendte Emile, fordi hun sang i kirkens kor. Et arbejde hun skulle være mødt op til søndag den 10. juli, hvor hun forsvandt ved Korsør Station klokken fire om morgenen.

Under overskriften »Med respekt og savn« skriver Anna Helleberg Kluge følgende:

Vi lever med flere forskellige slags tider.

Der er den tid, som uret måler, som tikker af sted uden at tage sig af, om vi er glade eller sørger - uden at forholde sig til om vi kan følge med eller har brug for at standse op og trække os ud af verden en tid. Tiden er ubarmhjertig, den går med os og uden os. Den tager ingen hensyn.

Men vi lever også med en anden slags tid. Den kan vi kalde hjertets tid, det er i den, vi lever og bliver berørt af det, der sker omkring os.

Hjertets tid kan løbe stærkt, når livet er smukt og skønt, og den kan gå helt i stå, når noget så forfærdeligt sker, at en ung, elsket pige pludselig forsvinder ud af urets tid.

Der går ikke en dag uden Emilie bliver savnet. Der går ikke et minut uden, der bliver tænkt på hende. Mens urets tid tikker videre uden følelser, er hjertets tid gået i stå, for hvordan skal vi kunne leve let og ubekymret videre, når Emilie er ude af vores synsfelt?

Jeg kender Emilie fra pigekoret i Sankt Povls Kirke, hvor hun søndag efter søndag har været med til at gøre gudstjenesten til en smuk oplevelse for dem, som søger den. Sammen har vi sunget om alt det største, livet er fuldt af - om kærlighed og glæde, om sorg og savn, om troens vished og tvivlens smertefulde spørgsmål.

En gudstjeneste samler sig om det, der er vigtigst i livet - det vi med et kirkeord kalder helligt.

Emilie var en del af det. Ja, som det Guds barn, hun er, er hun stadig en del af det hellige, om end hendes sted er ukendt for os i denne tid. Selv om det ikke i dette nu er muligt for os at være sammen med Emilie i urets tid, så deler vi fortsat hjertets tid med hende. Vi er sammen med hende med vores tanker og hjerter, og som de Guds børn vi også er, er vi sammen i Guds hænder, som ikke slipper nogen af os igen - ingen er alene, uanset om vi sørger og savner.

Vi slipper ikke Emilie af vores tanker og bønner, hun er en del af vores fællesskab, af vores by, af vores kirke, af vores menneskelighed.

Vi vil bede for hende og lede efter hende, indtil hun kommer hjem igen, for hun hører til hos os.

