Løber nummer 75.000 krydser Storebæltsbroen lørdag den 9. september. Vedkommende fejres med en særlig præmie. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Præmie til broløber nr. 75.000 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præmie til broløber nr. 75.000

Slagelse - 10. maj 2017 kl. 14:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Helge Wedel

Her cirka fire måneder før det femte broløb over Storebæltsbroen lørdag den 9. september er der stadig ledige pladser. Omkring 8000 af de 12.000 startnumre er solgt. Der er mere end 1.100 deltagere fra Slagelse Kommune, og 4200 Slagelse er det mest benyttede postnummer. Herefter følger Odense, Korsør og København. Der er oprettet 160 hold, oplyser Per Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub, der er medarrangør af løbet.

Selv om løbet over Storebæltsbroens »kun« har fundet sted fem gange siden broens indvielse i 1998, så har over 65.000 gennemført turen til fods over broen.

Det nøjagtige tal holdes indtil videre hemmeligt, for den 9. september vil løber nummer 75.000 gennemføre løbet. Og vedkommende fejres med en rundvisning for to personer på Storebæltsbroen - et besøg i ankerblokken efterfulgt af det store view fra toppen af pylonen.

Efter årets tur over Storebælt har de mange deltagere i de fem broløb løbet 1.582.000 kilometer.

I runde tal svarer det til små 40 gange rundt om jorden.

Broløbet Storebælt arbejder på at lave et kvalitetsløb for deltagerne. Der vil være ikke færre end seks vanddepoter under vejs med Danmarks flotteste udsigt på højbroen. I målet i Korsør går det løs med masser af musikalsk underholdning til løberne. Med børneløbet i Korsør bliver der mulighed for en rigtig familiedag. Der arrangeres busser fra Nyborg specielt til børneløbet. Voksne er velkomne - også til at løbe sammen med børnene. I målområdet kan deltagerne enten returnere til Nyborg straks eller vente på broløberne.

Overskuddet fra børneløbet går til at støtte julemærkehjemmene.

INFO: Informationer og tilmelding på www.brolobet.dk.