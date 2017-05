Undersøgelsen af brintbussagen med blandt andet en lydoptagelse fra møde med virksomheden EUE ApS er ikke rettet specifikt mod kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzel. Foto: Helge Wedel

Præcisering om undersøgelse af brintbussagen

Slagelse - 24. maj 2017 kl. 17:01 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske og sn.dk skal præcisere, at den igangværende undersøgelse af brintbussagen (JIVE-projektet) udført af Kommunernes Landsforening (KL) og besluttet af byrådet i Slagelse Kommune ikke omtaler eller specifikt er rettet mod kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzel og fremsatte påstande om, at de har modarbejdet byrådets beslutning om at fremme brintprodution og brintbusser i EnergiPark Korsør.

Undersøgelsen er beskrevet som følger og fremhævet med kursiv i byrådets beslutning:

KL skal have tilsendt alle bilag fra sager med beslutninger siden 1.9. 2016 og frem samt alt relevant materiale derudover, herunder SMS og mails af relevans. KL kan desuden få brug for at rekvirere materiale fra tidligere end 1.9.2016.

Såfremt KL vurderer, at det er lovligt, vil lydfilerne kunne anvendes i undersøgelsen. (Optagelsen er fra møde mellem virksomheden EUE ApS og kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzel. KL har vurderet, at det er lovligt at bruge optagelserne. red. )

På baggrund af materialet skal KL kortlægge, om forvaltningen har efterlevet principperne for god embedsmandsskik, herunder særligt hvordan forvaltningen har fulgt op på fællesmødet den 10.2.2017 og efterfølgende byrådsmødet den 27.2.2017.

Undersøgelsen skal indeholde, om borgmester og udvalgsformand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget har efterlevet de politiske beslutninger, herunder om de i deres virke har levet op til styrelseslovens gældende regler. Det gælder særligt udvalgsformandens ageren op til udvalgets møde den 2.10.2016 samt borgmesterens ageren i forlængelse af byrådsmødet d. 27.2.2017.

