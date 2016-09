Politisk stævnemøde i Slagelse: Ghettoer i fokus

- Førhen havde vi store problemer med vores to ghetto-områder, men lige for tiden går det godt. Og vi er en kommune i vækst, og vi har en masse gode historier at fortælle fra de områder, hvor kriminaliteten ellers har været værst, sagde Stén Knuth, som under besøget pointerede, at fremgangen skyldes et politimæssigt dedikeret arbejde ud over den indsats, kommunen og SSP yder.