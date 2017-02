Politisk ja til fleksibel arbejdstid

Politikere er enige om, at kommunalt ansatte skal kunne skrue på arbejdstiden. Trods politisk opbakning er der dog lang vej endnu.

At indføre fleksibel arbejdstid for offentligt ansatte kræver ikke bare politisk enighed og et tryk på en knap, hvorefter ordningen så finder fodfæste.

I lyset af politikeres opadvendte tommelfingre på økonomiudvalgsmødet forleden venter nu en medarbejderinddragelse, som torsdag og fredag tager afsæt i Slagelse Kommunes samarbejdsudvalg HovedMED. Her skal de kommunalt ansattes repræsentanter drøfte, hvordan og hvilke modeller der kan komme på tale i kommunen, efter at politikere mandag gav grønt lys til, hvad særligt initiativtagerne fra Liberal Alliance kalder »en sejr«.

- Det må man sige, det er. Det er en liberal tanke, og det er meget interessant, at vi alle er enige, fortæller byrådsmedlem Troels Christensen (LA) til Sjællandske.

Den politiske ja-hat er nemlig ikke nok til at klæde kommunen på i forhold til en indførsel af den fleksible arbejdstid, som rundt i landet foreslås i flere kommuner.

Lige så bred opbakningen er til den fleksible arbejdstid, lige så usikkert er det nemlig, hvordan ordningen vil tage sig ud, når og hvis den indføres endeligt i Slagelse Kommune.

- Vi har sagt politisk, at vi gerne vil i gang, men nu skal vi så høre, hvad der kan lade sig gøre her i kommunen. Det er det, vi har bedt forvaltningen om at finde ud af, siger Troels Christensen, der ligesom byrådskolleger tilføjer, at der altid vil være fordele og ulemper.

Sådan siger også John Dyrby Paulsen, socialdemokratisk gruppeformand og medlem af økonomiudvalget.

- Der er mange måder at gøre det på, og vi skal jo ikke have en situation, hvor det på medarbejdere kan opleves som et pres enten at skulle gå op eller ned i tid, siger han.

