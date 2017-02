Her ses direktør for EUE ApS David Drachmann-Sunne ved indvielsen den 14. september 2015 af brinttankstationen i Korsør. De fire virksomheder, der stod bag tanken, er også med på den liste over de 11 virksomheder, der udgør »energiklyngesamarbejdet«, som Sjællandske har fået adgang til via aktindsigt. Politikerne har dog fået oplyst, at der skulle være 37 virksomheder med. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Politikere vildledt om EnergiPark Korsør

Slagelse - 11. februar 2017

Politikerne i Slagelse Kommune er enige om at ville energiklynge, brintbusser og kompetencecenter i EnergiPark Korsør. Fremtidige konsulentopgaver om energiparken skal udbydes og ikke automatisk gå til EUE ApS. Men politikerne er også vildledt, afslører aktindsigt, som Sjællandske har fået. Socialdemokratiet rejser sagen i økonomiudvalget.

På det seneste møde i erhverv-, plan- og miljøudvalget bad næstformand Knud Vincents (V) om en liste over de virksomheder, der i sagsfremstillingen om energiparken var beskrevet som »energiklyngesamarbejdet omfatter i dag ca. 10 - 12 virksomheder i og ved Slagelse Kommune samt 22 - 25 regionale og nationale virksomheder«.

Sjællandske har via aktindsigt fået listen. Den viser, at politikerne øjensynligt har været udsat for vildledning, da antallet af virksomheder af endnu ikke belyste årsager synes at være en hel del overdrevet i sagsfremstillingen, hvor op til 37 virksomheder skulle være med i energiklyngen. Det reelle antal er 11.

De 11 virksomheder er EUE ApS, SK Forsyning A/S, ErhvervsAkademi Sjælland, H2 Logic A/S, OK a.m.b.a., Strandmøllen A/S, Sund og Bælt A/S, CTB - Clean Tech Brokers IVS (stiftet af flere i februar 2016 som iværksætterselskab i Vandel i Sønderjylland, red.) Elplatek A/S, Espergærde, Naked Energy Ltd. (engelsk solenergi-firma øjensynligt uden danske forretninger, red.) og Ballard Power Systems Europe A/S (fra Hobro og med fokus på brintbusser, red.)

Den eksisterende brinttank ved OK- tankstationen kom til verden via et samarbejde mellem EUE, OK, H2 Logic, og Strandmøllen. Alle fire virksomheder fremgår af listen, hvilket betyder, at der ikke er mange nye virksomheder med fokus på arbejdet med energiklyngen i EngergiPark Korsør.

John Dyrby Paulsen (S) vil nu har drøftet vildledningen i økonomiudvalget.

- I denne sag, ser det ud som om, at der er tydelig afstand mellem sagsfremstillingens forsøg på at tegne et meget positivt billede af projektet og så den mere beskedne virkelighed. Det er ikke i orden, at sagsfremstillingen på den måde enten pynter på virkeligheden eller ukritisk kopiere oplysninger fra andre kilder uden at få dem verificeret, og det vil jeg rejse i økonomiudvalget, siger John Dyrby Paulsen til Sjællandske.

Knud Vincents oplyser til Sjællandske, at han bad om listen for at få belyst sagen bedst muligt.

- Jeg er meget positiv over for projektet, der for mig at se intet har gøre med en vindturbine, men i stedet rummer rigtig mange gode muligheder for vores kommune. Vi politikere skal naturligvis have korrekte sagsfremstillinger at træffe vores beslutninger ud fra, siger Knud Vincents til Sjællandske.

Hvilke kilder, der har været baggrund for den fejlagtige sagsfremstilling, er det ikke lykkedes Sjællandske at opklare, da det ikke fredag var muligt at få kontakt til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell.