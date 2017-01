Se billedserie Undervisningsmetoden Visible Learning bliver ikke lige godt modtaget på alle kommunens skoler. Derfor vil politikere nu give lærerne friheden til selv at bestemme undervisningsform tilbage og ikke mindst bremse pengestrømmen til det firma, som Slagelse Kommune indtil videre har betalt over 5,6 millioner kroner for efteruddannelse af lærere og pædagoger. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil stoppe millionudgifter - og give lærerne friheden tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil stoppe millionudgifter - og give lærerne friheden tilbage

Slagelse - 27. januar 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En indgriben i lærernes hverdag, hvor en ellers hævdvunden ret til selv at vælge undervisningsmetode bliver trådt under fode.

Sådan betegner Enhedslisten undervisningskonceptet Visible Learning, på dansk »synlig læring«, som siden 2014 har kostet Slagelse Kommune omtrent 5,6 millioner kroner i efteruddannelse af personalet på kommunens skoler.

Udgifterne er ifølge partiets to byrådspolitikere, Thomas Clausen og Johnny Gregersen, løbet løbsk, og nu skal pengeforbruget standses. Det skriver Sjællandske.

- Det er for mange penge at bruge på et koncept, som ude blandt nogle lærere opleves som en begrænsning af deres frihed til selv at vælge undervisningsmetode, lyder det fra Thomas Clausen, som på mandag har begæret sagen på byrådets dagsorden.

Grundtanken med Visible Learning er, at lærerne skal lægge vægt på begreber som feedback og den synligt lærende elev. Men ifølge Thomas Clausen er der tale om et ret så banalt udgangspunkt, da der »vel altid sættes mål for elever«.

- Forskellen er bare, at dette er en metode, lærerne tvinges til at bruge, fortæller Thomas Clausen, som i øvrigt ikke er overmåde begejstret over det materiale, kommunen betaler firmaet Challenging Learning ApS flere millioner kroner for.

Ifølge skolechef Per Kensø giver Visible Learning-konceptet dog god mening, og han siger, at det er en del af fremtiden.

- Resultaterne viser sig nu, og selve pengeforbruget skal ses i forhold til, at vi siden 2014 har haft cirka 1000 medarbejdere på efteruddannelse, 700 lærere og omkring 300 pædagoger, siger Per Kensø, der tilføjer, at man ikke har i sinde at sige helt farvel til konsulentfirmaet.

- Vi bruger det stadig, men planen er helt klart, at vi skal overtage flere af opgaverne selv, hvilket vi også har gjort. I hvilket omfang vi vil samarbejde med dem i det nye skoleår, har vi ikke besluttet endnu, uddyber skolechefen.