Byrådet skal mandag drøfte, hvorvidt Rosenkildegården og Basen (billedet) skal nedlægges som væresteder og bevillingerne overføres til de øvrige klubtilbud i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil nedlægge klubber i ghettoer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil nedlægge klubber i ghettoer

Slagelse - 24. juni 2017 kl. 06:55 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den såkaldt boligsociale helhedsplan mandag skal drøftes i byrådet, indgår også et mere skæbnesvangert punkt, som kan få stor betydning for i hvert fald to af kommunens klubtilbud.

Aktiviteterne på værestederne Rosenkildegårdens Ungdomscafé i Ringparken i Slagelse samt Basen på Motalavej i Korsør, hvor souschefen Khalil Hussein for nylig meldte sin afsked, bør nemlig ikke længere være en del af indsatsen i kommunens to ghettoer.

Det mener politikere på tværs af fløjene, som vil lade brugerne af de to klubber blive en del af kommunens øvrige tilbud på området. Og dermed sandsynligvis lukke klubberne.

- Hidtil har både Basen og Rosenkildegårdens Ungdomscafé været en del af helhedsplanen, men vi mener ikke længere, at det er i overensstemmelse med vores integrationsindsats at fastholde de unge i et af deres »egne« tilbud. Lad dem hellere blive en del af kommunens øvrige tilbud, siger Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, til Sjællandske.

Det betyder dog ikke naturligt, at medarbejdere her skal fyres. I stedet ventes de ansatte at blive forflyttet. De er orienteret om sagen, fortæller uddannelsesdirektør Vini Lindhardt, Slagelse Kommune.