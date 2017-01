Politikere vil lade offentligt ansatte gå op og ned i arbejdstid

Københavns Kommune har kørt et pilotprojekt om fleksible arbejdstider i det offentlige. Nu skal Slagelse følge trop, mener Liberal Alliance, som mener at kunne øge trivslen hos kommunens tusindvis af ansatte. Flere kommuner er med på idéen, lyder det.

Slagelse - 16. januar 2017

Er du pædagog, hjemmehjælper eller noget helt tredje inden for den offentlige sektor - med Slagelse Kommune som arbejdsgiver - så skal du ikke længere føle dig bundet af din ansættelseskontrakt, som dikterer, at du ugentligt skal arbejde eksempelvis 35 timer.

Hvert år skal du nemlig have mulighed for at ændre på timetallet og dermed også størrelsen på lønposen, foreslår Liberal Alliance, som nu vil have kommunens økonomiudvalg til at se på, om Slagelse skal følge trenden fra blandt andet Københavns Kommune, hvor sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ventes at stille et lignende forslag i februar.

Det skriver Sjællandske. - I en moderne kommune bør man kunne tage hensyn til, at medarbejderne har forskelligt arbejdsbehov, afhængigt af om man har små børn, ønsker om videreuddannelse eller en syg mor på hospitalet, ligesom en række helt unge måske har masser af tid til at arbejde mere end 37 timer, siger Villum Christensen (LA) til avisen.

Han henviser blandt andet til et pilotprojekt i netop Københavns Kommune, hvor en hjemmepleje- og en sygeplejegruppe har fået mulighed for at gå op og ned i løn - efter eget ønske.

Resultaterne herfra viser blandt andet, at mere end hver fjerde deltager i pilotprojektet, 28,8 procent, er interesseret i at gå op eller ned i tid mod en tilsvarende løntilpasning. Tre ud af fire, 74,2 procent, mener generelt, at muligheden for bare at lave en aftale om ændring af arbejdstiden - om man bruger den eller ej - i høj eller meget høj grad har betydning for deres jobtilfredshed.

Det er meningen, at der ikke skal rokkes ved lønbudgettet, og at muligheden for at gå op og ned i tid sikres inden for de nuværende økonomiske rammer.