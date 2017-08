Venstre sluger kamel, mens Liberal Alliance undres. Skatteforhøjelse og ringere service skal dække millionminus.

Politikere vil hæve skatten i Slagelse

Slagelse - 16. august 2017

Der er ingen vej udenom. Derfor går også Venstre, herunder borgmester Stén Knuth (V), med til at hæve skatten i Slagelse Kommune.

Dermed tegner der sig et flertal for at lade borgerne i Slagelse Kommune punge ekstra ud for at dække i hvert fald en del af hullet i kommunekassen og underskuddet på 150 millioner kroner.

- Venstre går ikke til valg på skattestigning, men lige her er det et greb, vi er nødt til at bruge, siger borgmester Stén Knuth (V).

Slagelse Kommune ansøger derfor nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om at hæve skatten med op imod ét procentpoint, hvilket ifølge kommunens egne beregninger vil bevirke 120 millioner kroner ekstra i kassen om året.

Det er dog usandsynligt, at Slagelse får lov at hæve skatten, som det ønskes. Set over hele landet må kommunerne tilsammen hæve skatten for 200 millioner kroner. Hvis Slagelse skal lade skatten stige fra nuværende 24,7 procent til omkring 25,7, kræver det ligeledes, at andre kommuner sænker skatten.

Ifølge Liberal Alliance er det dog et forkert håndtag at dreje på, og Troels Christensen (LA) forstår slet ikke Venstres politik.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være borgerlig politik at tømme kassen og senere bede om at få lov til at sætte skatten op, udtaler han.

En skattestigning henter langtfra alle de millioner, som der er brug for. Derfor foreslår man fra kommunens direktions side, at man skubber visse planlagte anlægsopgaver fra 2018 til 2019. Givetvis længere.

Samtidig er det ikke sikkert, at eksempelvis ældreområdet går ram forbi, når først spareøksen skal svinges. Det er et af de områder, som har et højt beregnet serviceniveau, og her skal der også findes penge, lyder det.