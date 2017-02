Porten ved Gl. Stadion skal renoveres. Opgaven skal dog først sendes i udbud, da kommunens eget tilbud simpelthen er for dyrt. Foto: Carsten Lysdal

Politikere vil forfriske forfalden kulturarv

Slagelse - 20. februar 2017 kl. 09:00

Ikonisk port skal renoveres, men det bør altså ikke koste 150.000 kroner.

Sådan lød det fra et enigt kulturudvalg, da dets politikere forleden drøftede vedligeholdelsen af Slagelses kulturarv - mere specifikt en renovering af stadionporten ind til det gamle stadion på Parkvej i Slagelse, hvis lidet æstetiske ydre muligvis får prædikater som »skændsel« klæbet på sig.

Borgere, som spadserer forbi porten, har i hvert fald ad flere ombæringer spurgt ind til, hvorfor et stykke kulturarv skal præsenteres sådan.

- Den er ikke pæn, så den skal lige have en omgang, men vi synes alle, at det er lige i overkanten at smide 150.000 kroner efter en renovering, siger udvalgsformand Troels Christensen (LA), der her henviser til kommunens eget overslag.

Derfor besluttede udvalget at få sendt en renovering i udbud hos en privat, der så kan byde på opgaven i forhold til særligt at få styr på pudset, som i dag får porten til at se noget forfalden ud.

Ifølge Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har stadionporten fra 1927 en kulturarvsmæssig værdi og forbinder de grønne områder med midtbyen. Derfor hersker der her ingen tvivl om, at den skal undergå en forvandling, lyder det.