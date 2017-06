Politikere vil både skære og sætte skatten op

John Dyrby Paulsen (S)er således åben for, at man søger om at få lov til at hæve skatten, hvis det kan blive en del af en samlet aftale.

Samme holdning til skattestigning finder man hos Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti. Hun slår til gengæld fast, at DF ikke vil være med til at skære ned på ældreområdet.

Hvilket måske nok ellers vil blive bragt i spil ovenpå onsdagens økonomi-seminar, hvor en planche viste, at forbruget på ældreområdet i Slagelse faktisk ligger pænt over landsgennemsnittet.

Michael Gram fra Fair Balance, der jo også går ind for skatteforhøjelse, blev meget overrasket over at få at vide på mødet, at Slagelse ligger 30 procent over landsgennemsnittet, når det kommer til kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelser.