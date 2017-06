Se billedserie Hæv skatten, lyder opfordringen fra SF Slagelse. Her ses partiets fire lokale spidskandidater til kommunalvalget i 2017: Fra venstre: Jørgen Grüner, Søs Rosenkvist, Helle Blak (nuværende byrådsmedlem) samt formand Karl Arildsø.

Politikere til byrådskolleger: Lad os hæve skatten

Slagelse - 21. juni 2017 kl. 10:18 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver en kommunal cigarkasse endevendes for tiden i forsøget på at vende dundrende millionunderskud til bare et beskedent plus. Der tales dog alt for lidt om skattestigninger, mener SF og Fair Balances Michael Gram, 1. viceborgmester, som fastslår, at det at skrue på skatteprocenten bør være et greb i fremtiden.

Det skriver Sjællandske. Indtægter må og skal nemlig øges, siger Jørgen Grüner og Helle Blak, begge fra SF i Slagelse, som mener, at flere års underbudgettering på områder som handicap- og psykiatri og senest det særlige børne- og ungeområde er alarmerende.

- Desværre kompenseres Slagelse Kommune ikke i fornødent omfang for, at relativt mange borgere i Slagelse har brug for hjælp. Dykker man ned i denne problemstilling, er der rigtigt mange udkantskommuner, som har store problemer med at finansiere en anstændig hjælp til de udsatte grupper, lyder det fra SF.

Også ifølge Michael Gram er det bedre at hæve skatten en smule end at spare på servicen rundt hos eksempelvis de ældre.

- Hvis ikke vi bruger skatte-knappen, så skal vi spare på andre måder, og mon nogen synes, der er noget ved at sige til for eksempel vores ældre medborgere, at de nu kun får gjort rent hver fjerde uge, spørger Michael Gram retorisk og uddyber, at han ingen hellige køer har i forhold til skat.

Han henviser i den forbindelse til oversigten over kommuneskatter her på Sjælland. En skat på 24,7 procent for Slagelse vedkommende, der slet ikke afspejler, at kommunen har tårnhøje udgifter i forhold til relativt lave indtægter. SF foreslår i den forbindelse at hæve skatten til 25,5, hvilket ifølge partiets beregninger vil give 95 millioner kroner mere i kassen om året.

- Vi ligger helt i bunden på Sjælland. Kun Greve og Solrød har lavere skat end os, så der burde være rig mulighed for at hæve skatten og på den måde undgå, at vi skal spare på servicen rundt hos vores borgere, siger han.