Politikere føler sig dårligt rådgivede af Kommunernes Landsforening i erstatningssagen fra Skælskør.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere raser over »utroligt dårlig« rådgivning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere raser over »utroligt dårlig« rådgivning

Slagelse - 15. juni 2017 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge flere byrådspolitikere burde Slagelse Kommune have indgået forlig om udbetaling til de misbrugte Skælskør-søstre, dengang netop den mulighed blev drøftet i byrådet. På den måde havde regningen næppe undergået den himmelflugt, som det er tilfældet. Prisen ventes at lande på i omegnen af to millioner kroner samlet, skriver Sjællandske.

Læs også: Misbrugssag koster kommune to millioner kroner

Villum Christensen (LA) har tidligere harceleret over KL's rådgivning, som gik på, at Slagelse Kommune under ingen omstændigheder ville kunne indgå forlig uden en retssag. Det grundet forældelsen. Der var dog en såkaldt procesrisiko, har også KL vurderet.

- Så vi burde som byråd have besluttet at udbetale pengene og lade byrådsbeslutningen være retligt grundlag. Så havde vi undgået en retssag, og vi havde passet på borgernes penge, lyder det fra Villum Christensen, som kalder rådgivningen fra KL »utroligt dårlig«.

Også Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen, som var en af dem, der stemte for et forlig, kalder det vanvittigt, at man ikke allerede dengang udbetalte pengene, i stedet for at lokale skattekroner skulle gå til hundedyr rådgivning hos KL. Slagelse Kommune blev spændt for en vogn, lyder kritikken i dagens Sjællandske.

- Og KL har kvajet sig, ser vi nu, siger Jørn Melchior Nielsen, der slet og ret mener, at KL bør betale vederlaget tilbage til Slagelse Kommune.

- KL har diskvalificeret sig selv, fordi de var så sikre på denne her sag og fortalte, at vi ikke måtte indgå forlig selv, fortæller Jørn Melchior Nielsen.

KL svarer følgende på kritikken:

- KL har ydet rådgivning efter gældende dansk forældelseslovgivning. Dommen er usædvanlig, fordi den lader menneskerettighederne tilsidesætte dansk lovgivning om forældelse. Det er ikke sket før, siger Pernille Christensen, juridisk chef i KL.

relaterede artikler

Borgmester vil ikke anke Skælskør-dommen 14. juni 2017 kl. 14:08

Misbrugte søstre vinder over Slagelse 14. juni 2017 kl. 10:09