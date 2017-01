Se billedserie Forvaltes borgernes penge med omhu, når der betales store summer til advokater og KL forud for Skælskør-retssag? Nej, mener politikere, som hellere indgår forlig. Foto: Mette Kjær Nielsen

Politikere om overgrebs-sag: Lad os indgå forlig

Slagelse - 05. januar 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi bør lære af sådan en sag og huske at bruge den sunde fornuft, når vi bruger offentlige penge. Vi skal nok nærme os de to millioner kroner, inden denne sag er omme.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances Villum Christensen, der efterhånden mener, at Slagelse Kommunes håndtering af sagen om de omsorgssvigtede plejesøstre, kendt fra Skælskør-sagen, har udviklet sig til et amatøragtigt teater.

Af en Sjællandske-artikel fra begyndelsen af december fremgår det, at Slagelse Kommune indtil da havde brugt 867.187 kroner på sagen. Langt den største andel er gået til advokater, mens knap 125.000 kroner er gået til juridisk rådgivning hos Kommunernes Landsforening (KL), som ikke mener, det er lovligt for kommunen at indgå et forlig og dermed undgå retssagen.

At kommunen og KL stadigvæk gemmer sig bag jura og den påstand, at sagen skulle være forældet, er imidlertid ikke værdigt, mener Villum Christensen.

- Bureaukratiet vinder over mennesker, og jeg synes simpelthen, det er forkasteligt, at embedsmænd bare kan sige, at sådan gør vi, fordi det andet er ulovligt, lyder det fra byråds- og folketingsmedlemmet, der i øvrigt nu bakkes op af Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen, som indrømmer, at han - dengang byrådet drøftede et forlig - også tog regler og paragraffer bogstaveligt og derfor fulgte KL's anbefaling om retssag grundet mulig forældelse.

- Men hvorfor gå efter nidkære regler, når vi kan se, at udgifterne bare vokser og vokser? Vi taber både penge - flere, end det er nødvendigt - men også renomme. Det er en dårlig sag for Slagelse, og jeg mener egentlig ikke, at vi forvalter borgernes penge med omhu i denne sag, siger John Dyrby Paulsen.

