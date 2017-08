Flere politikere har kritiseret KL-undersøgelse, men går alligevel med til at betale som aftalt. Regningen har Sjællandske fået aktindsigt i.

Politikere i skarp kritik af rapport - men vil gerne betale for den

Slagelse - 25. august 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den udskældte KL-rapport om det kuldsejlede brintbusprojekt i Korsør har fået skarpe vendinger med på vejen.

Venstres gruppeformand, Knud Vincents, har i Sjællandske kaldt rapport for mangelfuld og konkret udtrykt, at man finder KL's arbejde ubrugeligt, fordi præmissen for hele undersøgelsen er forkert.

Alligevel betales regningen for arbejdet. Den lyder helt nøjagtigt på 783.316,30 kroner, viser aktindsigt, som Sjællandske har foretaget. Det vel at mærke inklusive moms, som Slagelses skatteydere ikke hæfter for. Den refunderes i stedet af statens momsudligningsordning.

Derfor er det »blot« 626.941 kroner, som økonomidirektør og konstitueret kommunaldirektør Ole Kristensen må hive op af kommunekassen og sende i retning af KL.

Det har politikere i kommunens økonomiudvalg fået orientering om, omend flere af dem kritiserer det arbejde, KL har udført.

Rapporten bliver blandt andet kritiseret for ikke at gå i materien. Den frikender borgmester Stén Knuth (V) og daværende kommunaldirektør Jane Wiis for deres håndtering, men det sker ifølge kritikere på fejlagtigt grundlag, da bunken af 6000 siders bilagsmateriale angiveligt siger noget helt andet.

Derfor har Liberal Alliance, Socialdemokratiet, SF og løsgænger Tonny Borgstrøm indsendt i alt 44 opklarende spørgsmål, hvoraf KL dog kun vil besvare 25. Dem, de selv kalder »forståelsesspørgsmål«.

Efter det er det i øvrigt slut. KL har meddelt kommunen, at man trækker sig og ikke vil bidrage yderligere. Blandt andet på grund af de udtalelser i eksempelvis Sjællandske, som flere politikere er kommet med.

