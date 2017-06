Onsdag faldt dommen i Skælskør-sagen. Søstrene vandt over Slagelse Kommune, som skal betale de tre søstre hver 100.000 kroner i erstatning. På billedet ses to af søstrene, Sapran Hassna og Nanna Hansen.

Politikere efter Skælskør-sag: KL skal betale honorar tilbage

Sagen er dog langtfra slut, slår byrådspolitikere fra Enhedslisten fast. Faktisk er den først lige startet, når talen falder på selve retssagen, som Slagelse Kommune samlet må betale over to millioner kroner for.

Thomas Clausen og Jørn Melchior Nielsen, partiets to byrådspolitikere, vil på det kommende byrådsmøde næste mandag kræve rådgivningen fra Kommunernes Landsforening (KL) stemplet som »utilstrækkelig« og oveni kræve, at KL betaler honoraret, der indtil videre er opgjort til omtrent 124.000 kroner, tilbage.

Dommen, som faldt i sidste uge, har det særlige karaktertræk, at den danske lovgivning er blevet tilsidesat til fordel for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

KL fortalte imidlertid intet om, at dansk lovgivning kunne blive tilsidesat, men blot, at en retssag - en dyr af slagsen - var uundgåelig.

Her har rådgivningen dog været utilstrækkelig, mener Thomas Clausen, der helt tilbage i februar 2016, da sagen kom for dagens lys i form af avisartikler i både Sjællandske og Politiken, spurgte til betydningen af konventionen.

- Den overtrumfer dansk lovgivning, men det burde KL da have vidst, tilføjer han og lægger i øvrigt ikke skjul på, at man har været spændt for KL's vogn i en sag, som man - hvis betydningen af menneskerettighedskonventionen var kendt for byrådet - ville have fundet en tidligere løsning på.