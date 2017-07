Mindre bureaukrati vil give større arbejdsglæde, mener Liberal Alliance.

Politikere blæser til kamp mod bureaukratiet

Slagelse - 22. juli 2017 kl. 10:32 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årlige millionunderskud står i kø, og byrådspolitikere skoses i øjeblikket for blot at yppe kiv og ikke have fokus på de reelle problemer, Slagelse Kommune står over for.

Der er dog en grund til at tale dunder og være skeptisk, mener Liberal Alliances Villum Christensen, som mener, at det er på tide at ændre kurs for en kommune, som ifølge ham er så centralistisk styret, at magtkoncentrationen på sigt risikerer at ruinere frem for at udvikle Slagelse Kommune.

- Ofte bliver vi politikere mødt med spørgsmålet: »Hvorfor tale kommunen ned - I fører jo bare valgkamp.« Men faktisk er det langt alvorligere, og hvis vi ikke kommer i gang med en helt ny dagsorden, der går fra kontrol og regelstyring til tillid og frihed, så er vi bange for, at vi om fire år er gået fallit i vores kommune, siger Villum Christensen i lørdagens Sjællandske.

- Det er derfor, jeg siger, som jeg gør. Vi ser så mange eksempler på dårlig ledelse og millionunderskud i det ene center efter det andet, at vi da er nødt til at råbe op, lyder det fra Liberal Alliance-politikeren, der mener, at dette bør blive et valgkampstema.

- Som det kører nu, ender vi med at blive sat under administration af Indenrigsministeriet, hvorved vores selvbestemmelse og handlefrihed ryger helt væk, siger han og henviser her til flere sager, hvor det ser ud, som om bureaukratiet og administrationen dikterer, mens borgere, politikere og andre blot må bøje nakken.

Skælskør-sagen er et eksempel.

- Det endte med at blive en milliondyr retssag, som kommunen tabte, fordi magten mente at vide bedst. Det samme sker, når ledelsen i kommunen beskriver forholdene i kommunen over for politikerne. I de tilfælde er der nogle gange en afgrundsdyb forskel i forhold til det, vi selv oplever, når vi som politikere taler med de ansatte og borgerne. Derfor får vi beslutninger, der er helt ude af trit med de reelle problemløsninger, siger han.