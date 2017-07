Drejebogen findes også på Slagelse Kommunes hjemmeside, hvis man skriver http:/filer.slagelse.dk/jive/ - herefter skal man næsten ned til bunden og klikke på »borgerrådgiver del 2«.

Politikere afviser korrespondance med fyret ansat

Slagelse - 05. juli 2017 kl. 14:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken er 22.41 lørdag den 25. marts, da den meget omtalte drejebog lander i mailboksen hos de to byrådspolitikere Villum Christensen (LA) og John Dyrby Paulsen (S). Afsender er den nu fyrede projektleder for brintbusprojektet, Iben Brinkland med budskabet, at to kommunale direktører skal presses til at sige op, lydfil holdes hemmelig og Sjællandske vildledes, så der ikke bliver skrevet om de voldsomme planer.

Byrådsmedlem John Dyrby Paulsen fastslår imidlertid over for Sjællandske, at han ikke svarede på mailen fra Iben Brinkland med den såkaldte drejebog, som onsdag er blevet offentliggjort i avisen.

Han bemærker i øvrigt, at han slet ikke har korresponderet med den nu fyrede embedsmand, trods en mail fra netop Iben Brinkland den 26. marts klokken 16.01 - altså dagen efter - antyder det modsatte.

»Jeg har modtaget jeres tilbagemeldinger og er glad for, at I har taget det alvorligt og vil agere på det,« skriver hun i mailen.

- Jeg vendte den med Lis Tribler (S) og Niels O. Pedersen (S). Vi så den som en henvendelse fra en frustreret medarbejder, siger John Dyrby Paulsen.

Han kalder også udtrykket »drejebog« for Venstre-spin.

Også Villum Christensen (LA) mener ikke at have svaret.

- Jeg har fået ufattelig store mængder mail fra Iben Brinkland. Jeg har ikke sanktioneret noget fra den såkaldte drejebog, men jeg synes, at sagen af borgmesteren er talt op til noget, som den slet ikke er med brug af udtryk som »kup« og »banditter«, siger Villum Christensen.

Han tilføjer, at Iben Brinkland for ham var interessant, fordi hun besad en masse faglig viden om brintbussagen, som det ellers var svært at få fat i.

