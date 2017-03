Parkeringssituationen i Slagelse er »håbløs«, mener udvalgsformand. Derfor foreslås det nu at gøre parkeringskælderen under Rådhuspladsen gratis. Foto: © Yilmaz Polat

Politiker: Gør det gratis at parkere under Rådhuspladsen

Slagelse - 06. marts 2017 kl. 10:31 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kender det nok: Det kan være voldsomt svært at finde en parkeringsplads i Slagelses bymidte i forretningernes åbningstid.

Ét sted er der dog næsten altid ledige parkeringspladser. Det er i parkeringskælderen under Rådhuspladsen i Slagelse. Her er i alt 130 parkeringspladser, som kan benyttes hver dag fra klokken 06 til 22.

Årsagen til, at de mange yderst centrale pladser ofte står tomme hen, er dog, at det koster penge at parkere her: Fem kroner i timen.

Men det vil formanden for landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget i Slagelse Kommune, Henrik Brodersen (DF), nu lave om på.

Derfor skal udvalget på mandagens udvalgsmøde beslutte, om de skal anbefale over for byrådet, at man opsiger aftalen med Q-Park, som driver parkeringskælderen.

- Den her parkeringsplads bliver ikke brugt, og folk kører rundt og rundt på de gratis pladser, fordi parkeringen her i byen er håbløs, siger Henrik Brodersen (DF).

Slagelse Kommune har i dag en årlig indtægt på parkeringskælderen på cirka 250.000 kroner. Det er lejeindtægten fra Q-Park. Samtidig har Slagelse Kommune udgifter på kælderen hvert år på 325.000 kroner.

Hvis man opsiger aftalen, foreslår Henrik Brodersen, at man i stedet gør det muligt at leje sig fast ind på en del af pladserne - det skal dog kun gælde for de 20 parkeringspladser, Slagelse Kommune selv lejer i kælderen samt for forretningsdrivende i området - og altså ikke for private.

- På den måde kan vi få en lejeindtægt på 162.000 kroner, hvis vi fast lejer 30 pladser ud, fortæller Henrik Brodersen.