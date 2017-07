De første dage, mente politiet, at Emilie Meng var forsvundet frivilligt på grund af kærestesorger.

Politiet om Emilie Meng-sagen: Vi har begået fodfejl

Der gik tre dage, efter 17-årige Emilie Meng var forsundet efter en bytur, før sagen lå i afdelingen for personfarlig kriminalitet, og politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi erkender nu overfor bt.dk, at de første dage var præget af 'kaos'.

Sagen lå for eksempel hos forskellige ansatte, og politiet mente, at Emilie Meng blot havde skjult sig et sted på grund af kærestesorger

- Indledningsvis har der været en kaosfase, fordi man skulle finde sine ben at stå på i forhold til, hvilken type sag det var. Og det ville være forkert at sige, at politiet i sådan en kaosfase ikke begår fodfejl. Det gør vi, udtaler Kim Kliver til bt.dk.

Emilie Meng forsvandt den 10. juli sidste år, da hun var på vej hjem fra byen sammen med nogle veninder. Hun blev i december fundet dræbt i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup.