Politiet leder efter Harald

Politiet har lørdag haft gang i en eftersøgning efter en 78-årig dement mand, der er forsvundet i Slagelse.

Den 78-årlige hedder Harald og kan ifølge politiet have svært ved at finde hjem ved egen hjælp.

Via sporinger af mandens mobil kan politiet sige, at han efter alt at dømme går rundt i den sydlige del af Slagelse, skriver TV Øst.

Den 78-årlige beskrives som spinkel, 180 centimeter høj, iført grå striktrøje, blå bukser og med gråt hår.