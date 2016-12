Se billedserie Julen har mange glæder. Mange indbrudstyve er dog på spil. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet holder juletyve i kort snor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet holder juletyve i kort snor

Slagelse - 23. december 2016 kl. 13:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der er noget, som kan ødelægge det gode julehumør, så er det, hvis man bliver udsat for indbrud. Lokalpolitiet i Slagelse har i løbet af december måned lavet flere tiltag, som skal være med til at forebygge indbrud hen over julen.

- Der er selvfølgelig ingen garanti for, at der ikke sker noget. Men vi har igennem december måned været rundt og »hilse på de kendte klienter«, som i øjeblikket er på fri fod, siger stationsleder Allan Holm, Slagelse Politi.

- Hvad siger I til dem?

- At vi holder ekstra meget øje med dem i denne tid - men selvfølgelig også ønsker dem en god jul, siger Allan Holm.

På det mere overordnede plan har der også været et samarbejde mellem de forskellige politikredse, hvor der netop har været ekstra fokus på indbrud i private hjem.

- Det er faktisk lykkedes politiet at anholde flere tyve på Vestsjælland i den seneste tid - blandt andet en rumæner i går, som i forvejen havde indrejseforbud på grund af tidligere sager om indbrud. Han er nu fængslet til engang i januar, så han vil i hvert fald ikke kunne lave mere ballade i julen, konstaterer politimanden.

Det er selvfølgelig kun én ud af mange potentielle julerøvere, og der er, som tidligere nævnt, ikke nogen garanti for, at man slipper for et kedeligt besøg hen over julen - særlig, hvis man ikke er hjemme og huset står tomt. Nabohjælp er noget af det, der erfaringsmæssigt virker rigtig godt:

- Aftal med naboerne, hvis du skal væk i nogle dage, at de holder øje med huset. Og opdager de noget mistænkeligt, så ring straks til politiet. På den måde er borgerne med til at hjælpe politiet, som i sagens natur ikke kan være alle steder på en gang, siger stationslederen.

Endelig er der de almindelige gode råd, som også forsikringsselskaberne udsender hvert år - og beskeden herfra er den samme:

Sørg for, at hjemmet ser beboeligt ud - lad lyset være tændt hele tiden eller brug en timer til at starte lys, fjernsyn og radio på forskellige tider, hvis det er muligt.