Politiet er tippet over tusind gange i Emilie Meng-sag

For et år siden forsvandt den dengang 17-årige Emilie Meng efter en bytur natten til 10. juli. Hun blev sidst set på Korsør Station.

Efter fundet har politiet modtaget over tusind henvendelser fra borgere, oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

- Siden Emilie blev fundet i juledagene har vi modtaget mere end 1100 henvendelser. Vi i høj grad afhængige af at få tip i denne her sag, siger han.

De mange tips fra borgere landet over handler i høj grad om personer, mistænkelige hændelser, køretøjer og lignende, fortæller inspektøren.

- Vi er afhængige af dem, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke er blevet understøttet af andre tekniske fund, som kan hjælpe os i retningen af gerningsmanden, siger han.

De mange henvendelser har medført, at 145 personer har været i politiets søgelys, siden pigen forsvandt.

Nogen har været grundigere efterforsket end andre, påpeger inspektøren.

- Vi har været nødt til at genbesøge steder, vi har arbejdet med tidligere, fordi vi har fået ny viden. I nogle tilfælde har vi foretaget anholdelser, påpeger Kim Kliver.

På grund af efterforskningen vil han ikke oplyse, hvor mange der har været anholdt i sagen.

20. juni gik politiet offentligt med et nyt spor. En hvid bil - formentligt en Hyundai i30 - kunne ses på overvågningsbilleder fra stationen.

Det kastede en ny bølge af tip af sig, som særligt drejede sig om bilen. På årsdagen for pigens forsvinden kan politiet berette om 270 nye tip på bare tre uger.

- Jeg kan kun opfordre folk til at blive ved med at kontakte os, så holder vi oplysningerne op mod det omfattende materiale, vi har. Ingen henvendelser er forgæves i denne her sammenhæng, siger han.

Grunden til, at billederne har været så længe undervejs, er, at de tidligere har været så grynede, at de var ubrugelige. Men efter hjælp fra eksperter i udlandet, er kvaliteten forbedret.