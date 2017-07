Falske hjemmeplejere er reelt tricktyve. De plager for tiden flere steder på Sjælland, meddeler politiet. Også i Skælskør har de været på spil.

Politiet: Tricktyve udgiver sig for at være hjemmeplejere

Slagelse - 20. juli 2017 kl. 16:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange onsdag var borgere i politikredsen udsat for tricktyveri. Begge tilfælde er desværre typiske, og politiet opfordrer derfor generelt til, at man er ekstra opmærksom og årvågen, hvis man bliver kontaktet af ukendte, der spørger om vej, eller hvis det ringer på døren under påskud af at være f.eks. fra hjemmeplejen.

Klokken 17.42 onsdag eftermiddag blev der ringet på døren hos en 73-årig kvinde, der bor på Ribsvej i Skælskør. Det var en kvinde, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen, og hun blev lukket ind, men den 73-årige fornemmede, at der var noget lusk. Derfor fik hun gennet kvinden ud, inden der blev stjålet noget.

Kvinden beskrives som: 50-60 år, ca. 165-170 cm høj, almindelig af bygning, lys i huden og med langt, lyst hår. Hun bar en lyseblå kittel.

Det andet tilfælde skete i Sorø, hvor en 69-årig mand havde været ude at handle med sin kone i Netto. De blev kontaktet af en udenlandsk kvinde på p-pladsen, og hun spurgte om vej. Mens den 69-årige talte med hende, lykkedes det en anden kvinde at stjæle hans dankort op af lommen, og en tredje person henvendte sig til den 69-åriges kone. Da ægteparret blev klar over, hvad der foregik, fik de jaget gerningsmændene på flugt. Selv om den 69-årige straks anmeldte dankortet for stjålet, var der allerede hævet et kontant beløb.